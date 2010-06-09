В БЮТ пугают, что аудиторы Тимошенко насобирают себе секретов Украины

Нанятая Кабинетом Министров для проведения аудита деятельности предыдущего правительства американская компания Trout Cacheris может нанести вред государственным интересам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя информацию, что американская юридическая компания Trout Cacheris начала проверку деятельности предыдущего украинского правительства.

«Во время проведения аудита является вполне вероятным получение частной иностранной компанией информации, которая в Украине является информацией с ограниченным доступом, в частности, для служебного пользования, тайной или совершенно секретной. Это может привести к причинению вреда государственным интересам Украины», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Кроме того, народного депутата интересует, чем именно будет заниматься американская компания в Украине.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров №334, Trout Cacheris пригласили в Украину для аудита, а сегодня партнер этой кампании господин КАЧЕРИС заявил, что они будут заниматься расследованием, а не аудитом. Создается впечатление, что, либо КАЧЕРИС соглашения не читал, либо в соглашении АЗАРОВА что-то не то имели в виду», - отметил С.ВЛАСЕНКО, добавив, что подтверждением этому может быть тот факт, что правительство по неизвестным причинам не хочет обнародовать стоимость услуг компании Trout Cacheris.

С.ВЛАСЕНКО также назвал «нулевой» юридическую силу инициированного властью аудита.

«Законодательство Украины не предусматривает проведения какого-либо расследования, не говоря уже о «расследовании» деятельности правительства суверенного государства, даже по заказу следующего правительства этого же государства не только иностранными частными компаниями, но и отечественными», - отметил народный депутат.

По его словам, любые расследования в Украине проводятся лишь в пределах «специальных процедур» - расследование уголовного дела, антимонопольное расследование и тому подобное - и только государственными уполномоченными учреждениями, такими как: прокуратура, МВД, Антимонопольный комитет и тому подобное.

«Никакие процедуры расследования любой частной компанией в украинском законодательстве не предусмотрены, а следовательно и не предусмотрена обязанность какого-либо лица - как юридического так и физического - принимать участие в таком расследовании и тем более давать показание, пояснение и тому подобное во время такого расследования, потому что юридическая сила таких свидетельств – нулевая», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

«Сами по себе они являются ничтожными с точки зрения доказательной силы. Они могут быть изменены лицом, которое их предоставило в любой момент без каких-либо последствий для такого лица», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН П.КАЧЕРИС заявил, что юридическая фирма Trout Cacheris начала расследование деятельности предыдущего украинского правительства.

«Мы не относимся предвзято ни к одному из украинских деятелей и пока не можем сказать, к кому может быть предъявлено обвинение. Расследовать будем израсходование государственных средств за последние 3-4 года, как я себе это представляю», - отметил юрист.

Он также настаивает на том, что это именно расследование, а не аудит. По его словам, целью аудита является выявление фактов нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги. Запланировано, что аудит будет продолжаться не дольше нескольких месяцев.