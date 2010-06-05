Команда Януковича взяла чрезмерные соцобязательства?

Финансовая стабильность в Украине будет невозможной без проведения правительством ревизии чрезмерных соцобязательств государства.

Такое мнение еженедельнику «Зеркало недели» высказал директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ, комментируя Программу экономических реформ, предложенную Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Что касается программы как таковой, то в целом она соответствует требованиям времени, довольно системно выстроена и дает ответы на целый ряд актуальных проблемных вопросов, – считает В.ГЕЕЦ. - Как известно, ключевой вопрос - это стабилизация государственных финансов и финансовой системы вообще. Она требует взаимосвязанности, в первую очередь фискального и монетарного секторов. Но поскольку к программе не приложены соответствующие расчеты, документ кажется несколько декларативным, а поэтому обязывает к детализированным расчетам сценарного подхода».

В.ГЕЕЦ отметил, что в документе задекларированы достаточно амбициозные социальные цели, реализовать которые в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе будет очень непросто.

По словам эксперта, сначала придется пойти на серьезные ограничения, особенно в бюджетной сфере, ведь социальные обязательства государства, согласно действующей законодательной базе, являются чрезмерными.

В.ГЕЕЦ отметил, что перед правительством и перед парламентской коалицией стоит непростая задача - провести ревизию этих обязательств, без чего невозможна финансовая стабилизация.

По его словам, в данном случае Украина может воспользоваться опытом других стран.

«Например, в Венгрии перед реализацией соответствующей программы финансовой стабилизации были четко скоординированы действия не только между местным правительством, центральным банком и парламентом, но и с европейскими структурами, МВФ и Всемирным банком. Перед нами стоит аналогичная задача, для решения которой потребуются абсолютная поддержка в парламенте и понятные действия со стороны оппозиции, поскольку на карту поставлено будущее Украины» - подчеркнул В.ГЕЕЦ.