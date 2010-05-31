В НУ-НС хотят «разбросать» ущерб от яично-дымового шоу на всех нардепов

Во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” считают, что все парламентские фракции должны возместить Верховной Раде ущерб, нанесенный депутатами во время событий 27 апреля, когда было ратифицировано украинско-российское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время Согласительного совета председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Он сообщил, что фракция НУ-НС получила письмо с требованием возместить убытки, нанесенные Верховной Раде 27 апреля, в размере около 1 млн. грн.

«Наша позиция заключается в следующем. Мы соглашаемся с тем, что граждане нашей страны не должны возмещать за депутатов – это должны делать депутаты. Но события, которые инициировала оппозиция в тот день, были продолжением и реакцией на демонстративные нарушения законности и регламента (Верховной Рады)», - сказал М.МАРТЫНЕНКО.

Также он отметил, что все депутаты и фракции должны возместить парламенту убытки.

«Мы со своей стороны принимаем формулу возмещения задолженности пропорционально части нашей фракции», - отметил М.МАРТЫНЕНКО.

Он сообщил, что сегодня на заседании фракции НУ-НС будет подготовлен документ, направленный на то, чтобы сделать невозможным повторение во ВР событий, которые произошли 27 апреля. Завтра этот документ НУ-НС направит руководству Верховной Рады и председателям других фракций.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.

В.ЛИТВИН заявлял, что Аппарат ВР предоставил документ, согласно которому размер ущерба, нанесенного помещению парламента во время событий 27 апреля, составил более 1 млн. грн. По словам спикера, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала нужно около 98 тыс. грн., а на восстановление пола, покрытия и мебели - 912 тыс. грн.

27 мая в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на народного депутата Екатерину ЛУКЬЯНОВУ сообщили, что народные депутаты из группы «Народная самооборона» оплатили ВР за поврежденное 27 апреля имущество.

По данным пресс-службы, в письме к руководителю Аппарата ВР Валентину ЗАЙЧУКУ на этот счет К.ЛУКЬЯНОВА написала: «27 апреля во время пленарного заседания Верховной Рады депутатами группы «Народная самооборона» фракции НУ-НС было повреждено 19 считывателей электронных карточек и два микрофона. Прошу принять в кассу указанные выше средства».

В «Народной самообороне» УНИАН уточнили, что депутаты оплатили 12 тыс. 292 грн., добавив, что такую сумму убытков указал им Аппарат ВР.