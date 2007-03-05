Москва с Вашингтоном торгуются за Украину - американский политолог

В споре между Вашингтоном и Москвой относительно размещения ПРО в Чехии и Польше речь идет не столько о ядерной безопасности, сколько об Украине, считает американский политолог и эксперт по евроатлантическим отношениям Эндрю Денисон. Об этом он сказал в интервью "Немецкой волне". "Я думаю, что Россия заинтересована в усилении своих позиций на условных "торгах" относительно отношений с Украиной и отношений Украины с Западом. Обвиняя Запад в расположении баллистических ракет, которые якобы угрожают российской безопасности, думаю, что Россия пытается усилить свое влияние на будущие решения Украины приблизиться к Западу", - объяснил Э.Денисон.

По словам политолога, таким образом Россия пытается предотвратить вступление Украины в НАТО: "Я думаю, что Россия очень хотела бы видеть Украину за пределами НАТО".

Напомним, что на 31 января 2007 г. США обратились к Чехии и Польше с предложением разместить на их территории часть системы ПРО. Как говорят в Вашингтоне, на защиту от Ирана и Северной Кореи. В Польше должна появиться база с ракетами-перехватчиками, а в Чехии – радарная станция. Россия чрезвычайно остро выступает против таких планов, потому что считает их угрозой своей безопасности.

РБК-Украина