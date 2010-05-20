У Винского говорят, что драка в ВР - это лучше, чем конфликт на площади

Партия «Народна влада» считает недопустимым преследование народных депутатов за политическую позицию, выраженную ими в стенах Верховной Рады

Лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности по политическим мотивам станет прецедентом в истории украинского парламента, который будет представлять угрозу парламентаризма как таковому.

Об этом говорится в заявлении партии «Народна влада» по поводу представления Генпрокуратуры в Верховную Раду Украины о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины Ю.Грымчака и А.Парубия.

Народники предупреждают, что «лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности по политическим мотивам станет прецедентом в истории украинского парламентаризма, будет представлять угрозу парламентаризма как таковому».

«Политический конфликт в парламенте должен разрешаться самим парламентом, а не Генеральной прокуратурой», - подчеркивается в заявлении.

Эскалация конфликта, по мнению этой политической силы, ведет к срыву стабильности и может в очередной раз заблокировать на длительный период работу законодательного органа, что является недопустимым, особенно в нынешних условиях.

«Мы убеждены, что даже физическое противостояние в зале Верховной Рады Украины – лучший вариант, чем конфликт, вынесенный на улицы и площади страны, в который будут втянуты многотысячные массы сограждан», - говорится в документе.

В то же время, партия «Народна влада» подчеркивает, что первоочередным условием для наведения порядка в парламенте, которое должно быть реализовано на практике, является конституционное требование о персональном голосовании народных депутатов, и несовместимость депутатского мандата с бизнес-деятельностью и работой в исполнительной власти.

«В связи с этим, партия «Народна влада» обращается к председателю Верховной Рады Украины с требованием обеспечить соблюдение Конституции в стенах парламента в этих вопросах», - сказано в документе.

Кроме того, партия «Народна влада» призывает доработать регламент Верховной Рады Украины с целью максимального нивелирования конфликтного потенциала и принятия правил и процедур, приемлемых для всех без исключения депутатских фракций и групп.