Соколовский про газ, флот, прагматиков и тайные встречи Путина с Тимошенко

По предварительным итогам переговоров, проведенных на протяжении двух месяцев, в том числе, в рамках официального визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в сотрудничестве в энергетической сфере не произошло ни обещанных «прорывов», ни видимых «провалов».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Скорее так: «прагматики» в нынешней власти удержали статус-кво в газовой сфере за счет политических уступок”, - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что в результате снижения на треть необоснованно высокой цены на импортный газ украинские промышленные предприятия получили рыночную цену. «Это претендовало бы на достижение, если бы газ не смешивали с флотом. На самом деле, «снижение» цены для частного бизнеса произошло за счет увеличения государственного долга, который будут списывать следующие поколения за содержание ими ЧФ РФ.

Также эксперт отметил как положительный результат отмену положения о применении штрафных санкций за недобор газа.

«В то же время, к сожалению, остается неурегулированным пакет принципиальных вопросов, которые заложены в газовых контрактах от 19 января 2009 года. В частности: российская сторона не планирует предоставлять гарантий на объемы транзита газа через нашу территорию и продолжает выталкивать Украину из газотранзитного рынка, строя обходные газопроводы - «Северный» и «Южный» потоки - об этом недвусмысленно заявил Президент Д.МЕДВЕДЕВ 18 мая на встрече со студентами в Киевском Национальном Университете. «Газпром» не собирается пересматривать неприемлемые для Украины формулы расчета цены на газ и транзитной ставки - это в который раз 18 мая повторил первый вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, продолжая заявлять о льготах. Неизменным остается принцип «бери или плати» на завышенный для Украины объем газа, который по контрактам необходимо покупать ежегодно - 52 млрд. кубометров», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что остаются неосуществленными и ряд прошлых планов действующей сегодня власти относительно привлечения Украины вместе с РФ к реализации газовых проектов за рубежом. «Об этом в последнее время уже даже не вспоминают», - отметил эксперт.

«Судя по заявлениям и комментариям, российская сторона и в дальнейшем будет оказывать давление на украинскую власть, чтоб, по крайней мере, сохранить выгодные для себя условия сотрудничества в газовой сфере и установить свой монопольный контроль над украинским газовым сектором, а следовательно – над экономикой. В то же время, на фоне газо-флотских переговоров российские руководители, в частности премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя отдельные неоднозначные моменты из его тайных встреч с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, в очередной раз продемонстрировал, что для него российский интерес выше, чем личная дружба. Очевидно, что это должны были бы учитывать нынешние и будущие представители власти нашего государства», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.