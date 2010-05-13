Янукович назвал «наибольший деструктив» в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине нужно достичь взаимопонимания в отношении исторических фигур, которые вызывают противоречия в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Общественного гуманитарного совета под его председательством.

«В этом мы обязаны найти взаимопонимание», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что во всем цивилизованном мире история играет роль цементирующего фактора. «У нас наибольший деструктив», - отметил он Президент.

Он сказал, что это сложная задача, и он не думает, что есть один универсальный рецепт, как ее решить. «Могу лишь сказать, что, наверно, не путем возвеличивания одних героев за счет других – это мы уже проходили, и я не буду об этом много говорить. Постепенность, деликатность, осознание того, что мы имеем дело с историческим процессом. А следовательно, результаты наших усилий могут ощутить лишь последующие поколения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что такая политика должна заменить прежнюю – политику принуждения, которой занималась предыдущая власть.