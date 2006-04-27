Черновецкий будет закрывать казино

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает игорный бизнес антисоциальным и выступает против превращения Киева в Лас-Вегас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киевской горгосадминистрации.

«Сам игорный бизнес по себе является бизнесом антисоциальным», - сказал мэр Киева. Вместе с тем, он пока не знает, как конкретно будет решать проблему, «но количество казино нужно сокращать».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что игорный бизнес не приносит, как об этом говорят, больших доходов в бюджет города. «Даже если бы он и приносил триллионы, я не соглашусь с тем, чтобы Киев стал городом по типу Лас-Вегаса», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что никаких резких движений в направлении сокращения игорного бизнеса не будет, как и во всем остальном.