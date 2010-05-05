Азаров рекомендует спасителям отчизны «ховаться» от следователей
"Наспасали страну…"
Кабинет Министров Украины намерен заняться восстановлением средств, которые были «бездарно растрачены» правительством Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
При этом он подчеркнул, что в апреле правительство по внутренним долгам уплатило около 5 млрд. грн.
«Впереди задача не менее тяжелая – это восстановить бездарно растраченные деньги экологического фонда – 3 млрд. грн., восстановить растраченные деньги ипотеки – 1 млрд. 700 тыс. грн. Это уже 4,7 млрд. грн. Вернуть долги тем инвесторам, которые вложили свои деньги при приватизации ОПЗ – 800 млн. грн. Это уже 5,5 млрд. грн. И почти 5 млрд. грн. опять заплатить долгов. И все это нужно сделать за май», – сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он еще раз напомнил о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных в разбазаривании средств во время работы прежнего правительства.
«Тем спасителям отчизны хорошо бы "ховаться" от следователей, которые должны были бы допросить их. Я имею в виду все эти комитеты спасения и т.д. Наспасали страну…», – сказал Н.АЗАРОВ.