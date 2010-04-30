Скорость свертывания демократии в Украине просто поразительна

Бывший содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине (в 1995-2007 годах) Ханне СЕВЕРИНСЕН обеспокоена ситуацией с состоянием демократии в Украине.

Об этом она сказала в эфире ТРК Украина.

«Я очень обеспокоена. Я всегда знала, что в Украине хрупкая демократия. Но я даже не представляла, что за два месяца с тех пор, как работает новый Президент, – он использовал их для того, чтобы подмять под себя правительство, отменить результаты выборов 2007 года (речь идет о выборах в парламент и формировании коалиции по их результатам фракциями партий, которые прошли в ВР – УНИАН), полностью подчинить себе Высший совет юстиции, Верховный Суд, СБУ и даже парламент», - отметила Х.СЕВЕРИНСЕН.

Она также обратила внимание на то, что были отменены местные выборы, и выразила мнение, что это, возможно, было сделано для того, чтобы сначала назначить “своих” губернаторов.

«Очень важно, чтобы в Украине была демократия, а не тирания большинства», - подчеркнула Х.СЕВЕРИНСЕН.

Бывший содокладчик ПАСЕ по Украине также негативно оценила «харьковские соглашения» с Россией, подписанные Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Да, для МЕДВЕДЕВА (Президента РФ – УНИАН) это был успех, поскольку он получил права на базу очень дешево», - отметила СЕВЕРИНСЕН. Она объяснила, что промышленность, которая зависит от дешевого газа, – это вчерашняя промышленность. В качестве примера Х.СЕВЕРИНСЕН привела Западную Европу, где энергия очень дорогая, что побуждает экономить ее и быть менее зависимым от российского газа.

Отдельно бывший содокладчик ПАСЕ по Украине остановилась на принятии парламентом Государственного бюджета на 2010 год без предварительного обсуждения.

«Выглядит, что бюджет родился из темной ночи. Я не понимаю, если у вас, как вы говорите, действительно такой хороший бюджет, то почему вы открыто его не обсуждали, почему вы избегали такого обсуждения?» - спросила Х.СЕВЕРИНСЕН у представителя коалиции, присутствующего в студии.