Политолог: тема ЧФ раскалывает Украину больше, чем НАТО

Председатель правления Центра политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что вопрос о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины будет одним из главных во время следующих выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции.

“Абсолютно точно можно прогнозировать, что тема Черноморского флота будет одной из главных на политической повестке дня следующих выборов”, - сказал он.

По мнению политолога, этот вопрос не утратит своей актуальности на следующих парламентских выборах, поскольку у нынешней оппозиции есть единственная возможность переиграть ситуацию вокруг соглашения о ЧФ - сменить власть.

В.ФЕСЕНКО отметил, что вопрос относительно ЧФ России стал еще одной проблемой, которая раскалывает украинское общество и украинский политикум. “Это проблема уже на будущее. Мне кажется, что эта тема уже заменяет и еще больше будет заменять другую конфликтную тему – НАТО”, - сказал он.

При этом политолог отметил неоднозначность харьковских соглашений. “Негативные и позитивные последствия этих соглашений взаимоувязаны, и баланс позитива и негатива мы будем подводить не сейчас, а позже”, - сказал он.

В.ФЕСЕНКО также считает, что фактически харьковские события стали подарком для украинской оппозиции. “Они ее объединили. Не полностью. Думаю, что разногласия и конфликты интересов остаются”, - считает он. Это подтверждает высказывание экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО возле Верховной Рады после ратификации харьковских соглашений. По мнению политолога, сегодня большинство оппозиционных лидеров поняли, что нужно действовать вместе, иначе они будут проигрывать.

Он отметил, что пока еще рано делать выводы, будет ли такое объединение устойчивым и стабильным. По словам В.ФЕСЕНКО, интересы оппозиционеров не всегда совпадают, и поэтому нужно искать модель, где бы интересы лидеров разных оппозиционных сил объединялись, а не конфликтовали между собой.

“По моему мнению, оппозиция, если хватит ума, может договориться, гармонизировать свои интересы в распределении парламентских комитетов и действовать сообща”, - считает политолог.