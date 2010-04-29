Кивалов сосчитал, что один судья от Януковича в КС - лишний

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ считает, что после восстановления Сюзанны СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда, Виктор ЯНУКОВИЧ должен заново назначить всех шестерых судей по квоте Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.КИВАЛОВА.

Депутат напоминает, что Указом №585 от 28 апреля 2010 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ восстановил С.СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины, отменив памятный Указ Президента Укпраины Виктора ЮЩЕНКО от 3 апреля 2008 года. Тем самым, В.ЯНУКОВИЧ исполнил Решение Высшего административного суда Украины, «вступившее в законную силу в этом году, в котором суд установил: С.СТАНИК уволили незаконно».

Как отмечает С.КИВАЛОВ, «первое из требуемых законом действий совершено: С.СТАНИК восстановлена в должности. На очереди - второе. Вместе с С.СТАНИК, судей Конституционного суда становится уже 19, а назначенных по президентской квоте – 7. Тогда как Конституция ограничивает состав суда 18 судьями, а квоту Президента 6-ю».

По словам С.КИВАЛОВА, «если бы удалось юридически определить, кто именно из судей, назначенных в КСУ по квоте Президента (Юрий БАУЛИН, Сергей ВДОВИЧЕНКО, Владимир КАМПО, Дмитрий ЛИЛАК, Юрий НИКИТИН, Виктор ШИШКИН) занял место С.СТАНИК – следовало бы произвести точечное увольнение. Но это невозможно. В этом случае, согласно закону, возможен такой выход: заново назначить всех шестерых судей по квоте Президента, включив в их число С.СТАНИК; при этом можно подтвердить полномочия 5 из 6 действующих судей».

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2007 года Президент Украины освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

25 марта 2008 года Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС. В свою очередь, Президент, в соответствии с этим решением ВСУ, 2 апреля 2008 года восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

3 апреля 2008 года В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины» - в связи с неполномочным принесением присяги. В 2004 году, когда С.СТАНИК вступала в должность, в зале Верховной Рады Украины отсутствовал Президент Леонид КУЧМА – хотя его присутствие при принесении присяги является обязательным условием согласно закону о Конституционном Суде.

Кроме того, 19 июня 2007 года глава государства освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с предоставлением ими заявлений об отставке.

27 мая 2008 г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО попросил Верховную Раду Украины 3 июня привести к присяге судей Конституционного Суда Украины, назначенных по его квоте.

3 июня 2008 года в Верховной Раде Украины принесли присягу судей Конституционного Суда Сергей ВДОВИЧЕНКО, Юрий НИКИТИН, Юрий БАУЛИН, которые были назначены на эти должности Президентом В.ЮЩЕНКО.