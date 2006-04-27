Черновецкого просят поднять цены на хлеб

ОАО «Киевхлеб» выступает за пересмотр цен на хлебобулочные изделия в столице в сторону их повышения. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ОАО «Киевхлеб» Петр ПАРХОМЕНКО.

По словам П.ПАРХОМЕНКО, нынешние цены на хлеб были установлены еще в сентябре 2004 года, и с того времени не пересматривались. (Цены на хлеб в Киеве регулируются Киевской городской государственной администрацией - УНИАН).

П.ПАРХОМЕНКО отметил, что производство «Украинского» хлеба убыточно, поскольку он реализуются по цене 1,28 грн., а по Украине его цена колеблется от 1,38 грн. до 2 грн.

«Цены на хлеб в Киеве являются самыми низкими”, - указал гендиректор «Киевхлеба».

Он подчеркнул, что в целом компания работает с рентабельностью 3,4%. При этом по отдельным предприятиям, выпускающим хлеб «Украинский», рентабельность в минусе.

П.ПАРХОМЕНКО сообщил, что производство «Украинского» составляет около 10 тыс. тонн - 50% от всего производства хлеба в столице. «Для нормальной работы рентабельность должна быть около 15%», - добавил он.

По словам П.ПАРХОМЕНКО, цены необходимо поднимать на 25-30 копеек, «или выделять дотации». Он сообщил, что в четвертом квартале 2005 года предприятию было выделено 2 млн. грн. дотаций.

Генеральный директор ЗАО «Хлеб Киева» Олег ПОНОМАРЕВ (в который входят ОАО «Киевхлеб» и ЗАО «Киевмлын» - УНИАН) сообщил, что предприятие обратилось к киевской власти с просьбой исправить «несправедливые цены». Однако, «новая власть эту проблему не слышит», добавил он.

По данным компании “Киевхлеб”, ежедневно в Киеве продается около 800 тонн хлебобулочных изделий, из которых почти 95% - продукция «Киевхлеба».