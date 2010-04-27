В зале Верховной Рады - драка
10:09, 27 апреля 2010Политика
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Пополнение приносит присягу
В сессионном зале Верховной Рады возле правительственной ложи произошло несколько драк между народными депутатами от НУ-НС и Партий регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, участие в драках принимали Иван СТОЙКО, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Станислав АРЖЕВИТИН (все трое от НУ-НС), а также народные депутаты от Партии регионов Олег ЦАРЁВ, Владислав ЛУКЬЯНОВ.
Сейчас народные депутаты от Партии регионов сумели прорваться в первые три ряда рабочих мест фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и сняли украинский флаг, которым были накрыты эти ряды.
Председатель ВР Владимир ЛИТВИН ведет пленарное заседание под прикрытием зонтиков, которые держат его охранники.
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