В новом парламенте начинается ”сезон охоты”

Блок Юлии Тимошенко активно готовится к началу работы сессии нового состава Верховной Рады Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя руководителя БЮТ Николая ТОМЕНКО, он заявил, напомнив, что в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины подготовку предложений относительно организации и проведения пленарных заседаний первой сессии ВР осуществляет Подготовительная рабочая группа, формирование которой организует Председатель Верховной Рады предыдущего созыва или его заместители.

По словам Н.ТОМЕНКО: «подготовительная группа формируется по квоте: один представитель – от 15 народных депутатов. Общий состав группы должен составлять 30 депутатов. Таким образом, в Подготовительную группу войдут 12 депутатов от Партии регионов, 9 - от БЮТ, 5 - от «Нашей Украины», 2 депутата от СПУ и 1 – от КПУ. На еще 1 дополнительное место в составе Группы могут претендовать Партия регионов, «Наша Украина» или СПУ. Подготовительная группа избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря группы. Руководитель Подготовительной депутатской группы вместе с представителями четырех политических партий (блоков), которые получили наибольшее количество депутатских мандатов (в данном случае это Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина» и СПУ) будут входить в состав Временного президиума первой сессии Верховной Рады, которая будет вести пленарные заседания до избрания нового спикера».

«Наша команда подготовила перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться на первой сессии Верховной Рады. Эти законодательные инициативы будут предметом согласования в коалиционном соглашении между БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он также сообщил, что рабочая группа, которая сейчас работает над подготовкой документов относительно создания коалиции демократических сил, готовит проект закона о принципах внутренней и внешней политики Украины, программе деятельности коалиции (программу правительства на 5 лет деятельности Верховной Рады), а также перечне законопроектов, которые будут поддерживаться коалицией.

«Поэтому чрезвычайно важно, чтобы уже с первого дня работы сессии Верховной Рады Украины коалиционное большинство демократических сил (БЮТ-НУ-СПУ) занимало общую и солидарную позицию в законотворчестве», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя руководителя БЮТ, проблемой на сегодня остается открытие «сезона охоты» на новоизбранных народных депутатов, которые могут за серьезную политическую или финансовую взятку не голосовать вместе со своей фракцией.

Он обратил внимание на информацию, по которой Партия регионов имеет план, когда она, не будучи участником коалиции демократических сил, стремится «провести» своего Председателя Верховной Рады. Эта наиболее финансово обеспеченная фракция убеждена, что она имеет денежные и организационные возможности для этого. «Поскольку Партия регионов в парламенте имеет 186 мандатов плюс 21 мандат КПУ, то для тайного голосования за нового спикера ей остается «докупить» всего 19 депутатских голосов», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, такому варианту развития событий способствует позиция многих идеологов «финансовых» голосований во времена КУЧМЫ, консультантов Партии регионов, которые в свое время успешно справились с процедурой голосования за Владимира ЛИТВИНА как председателя Верховной Рады и за Виктора ЯНУКОВИЧА как премьер-министра. «Тот стиль голосования базировался на использовании админресурса и на подкупе деньгами. Сегодня у Партии регионов остается лишь возможность финансово повлиять на ситуацию», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он добавил, что не является тайной то, что многим новоизбранным депутатам фракции БЮТ и других демократических фракций уже предлагались определенные средства для того, чтобы всего один раз проголосовать «правильно». «Я уверен в позиции нашей фракции. Более того, БЮТ имеет механизмы, которые будут уберегать и нашу фракцию, и каждого отдельного депутата от политического взяточничества», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он выразил уверенность, что не будет примеров политического взяточничества и в «Нашей Украине» и СПУ. «Поэтому наконец в Верховной Раде этого созыва не деньги, а политическая позиция будет определять судьбу руководства парламента», - отметил заместитель руководителя БЮТ.