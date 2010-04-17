Кернес сегодня работает лопатой

Сегодня в Харькове проходит общегородской субботник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, субботник инициирован городской властью с целью наведения порядка после тяжелой и сложной зимы.

Он проходит в рамках городского двухмесячника благоустройства «Зеленая весна – 2010».

Сегодня утром на улицы Харькова вышло руководство горисполкома, все департаменты горисполкома, депутаты Харьковского городского совета. В усиленном режиме работают коммунальные предприятия, территорию города убирают также местные жители, школьники и студенты.

На одной из улиц города работает исполняющий обязанности мэра - секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС. На этом участке убирают листья, окапывают деревья, проводят другие работы.

По данным Департамента коммунального хозяйства, в целом будет убрана территория площадью около 12 гектаров.