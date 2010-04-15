У Януковича надеются, что МВФ даст больше денег

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА допускает, что Международный валютный фонд (МВФ) может увеличить финансирование Украины, если правительство предоставит «убедительную» программу реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

«Вопрос о том, по какой программе будет продолжаться сотрудничество с МВФ, пока обговаривается. Если появится новая программа, то будет идти речь о продолжении сотрудничества с фондом. Оно не заканчивается в текущем году, оно будет продолжаться еще как минимум два года», – сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, если фонду будет представлен адекватный план мер, которые мы бы хотели осуществить, то появится возможность получить больший объем финансирования.

«О цифре финансирования пока речь не шла», – отметила И.АКИМОВА.

По какой программе будет продолжаться сотрудничество с МВФ, будет определено в течение 2-3 недель.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму порядка 11 млрд. долл.