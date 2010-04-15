Сверстюк считает, что заседание парламента - клиническая картина

Президент Украинского ПЕН-клуба, известный украинский диссидент Евгений СВЕРСТЮК не верит, что новой власти удастся масштабная деукраинизация. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“Не считаю, что началась или начнется масштабная деукраинизация. Думаю, власть не имеет большого влияния на украинское общество, и не имеет почти никакого авторитета. Поэтому вряд ли можно говорить о деукраинизации. Они лишь затопчут многое из того, что было посеяно. Это как в старой песне: «А вы просо сіяли, а ми вам його потовчимо». Это именно та команда, которая будет топтать и будет думать, что она делают дело”, - говорит Е.СВЕРСТЮК.

По его убеждению, “сейчас украинские государственнические настроения пришли в норму. То есть в народе есть намного больше сил, которые им могут противостоять, чем они себе представляют”.

При этом Е.СВЕРСТЮК надеется, что “власть сможет показать какое-то свое другое лицо, однако государственное, украинское… Но они не могут подняться выше своего прошлого, которое было криминальным. Не случайно люди выключают радио или телевизор, когда передают заседание парламента. Потому что это же клиническая картина. У нас в политику пошли люди, испорченные коммунистическим режимом, жадные к материальным благам, беспринципные. Это не является нормальным”.

На просьбу прокомментировать те «реформы», которые пытается ввести нынешний министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, Е.СВЕРСТЮК ответил: “Д.ТАБАЧНИК является человеком абсолютно посредственным и не стоит внимания. То, что он пишет, вызывает удивление в понимании интеллектуальном. Нужно понимать, что Д.ТАБАЧНИК брошен нам как пробный камень. Это вызов. Но меня удивляет, что этот вызов, не выгодный ЯНУКОВИЧУ, все-таки сделан”.

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