Лукашенко: политика США и России в отношении Киргизии - недальновидная

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает недальновидной политику России и США в отношении Кыргызстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне журналистам, комментируя события в Кыргызстане.

"Я считаю, что политика, во-первых, американцев, а во-вторых, россиян в отношении этих событий очень плохая и недальновидная. Они должны были заявить о неприемлемости подобных действий киргизской оппозиции", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также добавил: "Если бы такое происходило в моей стране и кто-то повел бы людей под пули - мало бы таким не показалось. И нечего упрекать Курманбека БАКИЕВА за то, что власть применяла силу, защищая себя. Ведь если власть не может защитить себя и свой народ, то что это за власть?".

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, тем силам, которые пришли сегодня к власти в Кыргызстане, "надо еще хорошо подумать о том, как себя легитимизировать".

Президент Беларуси расценивает события в Крыгызстане как государственный антиконституционный переворот. "Не дай Бог, чтобы такое произошло у нас. И другим государствам я тоже не желаю чего-то подобного. И не надо проводить параллели с тем, что происходило во время "тюльпановой революции". Во-первых, тогда не перестреляли людей. А во-вторых, Аскар АКАЕВ тогда отказался от должности. Нынешний Президент от должности не отказывался. И не дай Бог киргизским оппозиционерам посадить или, хуже, застрелить К.БАКИЕВА. Это выйдет боком", - уверен он.

"Что касается вопроса, кто за этим стоит, то чтобы ответить на него, надо точно знать ответ. У меня нет пока такой точной информации, но она со временем выплывет", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

"Представьте, что это случилось бы в Беларуси. Но только, конечно, не с А.ЛУКАШЕНКО (если бы А.ЛУКАШЕНКО свергли, то кроме белорусского народа, большей его части, никто бы не страдал – все бы аплодировали), а если бы свергли пришедшего к власти белорусского оппозиционера… Что бы тогда началось? Выли бы, кричали, ныли: неконституционно, диктатура и так далее. А сегодня все молчат: США молчит, а Россия, вы знаете, какие сделала заявления. Но почему-то никто из них не сказал, что это антиконституционный государственный переворот", - отметил он.

При этом А.ЛУКАШЕНКО добавил: "Я не хочу обидеть нынешние силы, которые пришли к власти в Кыргызстане. Но хотел бы сказать тем, кто сегодня упрекает К.БАКИЕВА в клановости и в том, что он развалил страну... Возникает вопрос: а что, мы вчера этого не видели? И я в этом плане абсолютно чист. Я дважды имел с К.БАКИЕВЫМ принципиальный разговор (у нас были хорошие отношения), и я прямо сказал ему: Курманбек, смотри, чтобы не наступить на те же грабли. Но я знаю о сыновьях К.БАКИЕВА – поверьте, жить с шиком в такой стране как Кыргызстан просто невозможно. Это бедная страна. И упрекать К.БАКИЕВА в том, что он ее разворовал - просто смех. Он метался по разным странам, добывая кредиты. И я знаю, куда он их вкладывал: в Кыргызстане строилась гидроэлектростанция. Россия пообещала кредит, а потом отказала. И он говорил мне: "Я вынужден был оставить американцев (на базе "Манас"), потому что они хоть платят деньги за аренду".

Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане 7 апреля 2010 года вспыхнули массовые протесты. Оппозиция сообщила, что правительство ушло в отставку, а Президент К.БАКИЕВ уехал из Бишкека в неизвестном направлении. Оппозиция объявила об отставке Кабмина и создании временного правительства.