Яценюк: Янукович рассчитался украинским ураном за теплый прием

Согласие на вывоз высокообогащенного урана из Украины является "платежом" за хорошую встречу на Западе президента Виктора Януковича.

Об этом заявил депутат от НУНС Арсений Яценюк во вторник в эфире "5-го канала".

"Украина в 1990-х годах отказалась от статуса ядерного оружия. Это было сделано под давлением России и США. Украина получила так называемый Будапештский меморандум. Интересная бумага, только она совсем ничего не гарантирует", - напомнил депутат.

Он отметил, что обогащенный уран у Украины пока остался в Севастополе, Харькове и Киеве: "Его там десятки килограммов, но он является материалом для возобновления Украиной статуса ядерной державы".

"Подчеркиваю, я категорический противник ядерного оружия, но считаю, что проблемы ядерной безопасности необходимо решать не с Украины. Надо разобраться с Ираном, в первую очередь, Северной Кореей и террористами, которые на этом зарабатывают", - отметил Яценюк.

"Украина, конечно, может вывести свой уран. Я так понимаю, Янукович уже согласился на вывоз этих ядерных материалов, но мы вывозим эти ядерные материалы, и окончательно лишаемся переговорной позиции в этом плане", - сказал он.

Политик пока не видит в проводимых переговорах никакой победы: "Это были не переговоры, а платеж за то чтобы на Западе хорошо встретили".

"Так международные переговоры не проводятся. Если бы такая ситуация происходила с Россией или США, поверьте мне, их президент получал бы максимум выгоды для страны. Мы пока ничего не получили, и так вижу, ничего не получим", - отметил Яценюк.

Как известно, ранее по итогам встречи в Вашингтоне президента США Барака Обамы с президентом Украины было объявлено, что Украина до 2012 года готова избавиться высокообогащенного урана.

Украинская правда