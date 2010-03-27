Янукович наградил Фиделя Кастро орденом

«За заслуги» І степени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом “За весомый личный вклад в развитие украинско-кубинского сотрудничества” наградил орденом «За заслуги» І степени Фиделя КАСТРО РУС – Первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Текст указа размещен на официальном сайте Президента Украины. Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины отметил наградами выдающихся кубинцев, внесших весомый вклад в оздоровление украинских детей-чернобыльцев.

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