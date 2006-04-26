В Черкассах новоизбранные депутаты отправили в отставку мэра

Депутаты Черкасского городского совета нового созыва объявили недоверие и отправили в отставку городского председателя Черкасс Анатолия ВОЛОШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” такое решение проголосовали 50 из 53 новоизбранных депутатов горсовета пятого созыва на первой сессии, прошедшей вчера, 25 апреля.

Вместе с тем новоизбранные депутаты избрали секретаря горсовета - 47-летнего Анатолия КАЛЕНЧУКА (представитель БЮТ, депутат горсовета 4 и 5 созывов).

Поводом для отставки А.ВОЛОШИНА, который из-за отмены регистрации кандидатом на должность городского председателя не смог принять участия в выборах 26 марта, стало решение Сосновского райсуда по иску А.КАЛЕНЧУКА. Согласно решению суда, А.ВОЛОШИН нарушил закон, подписав решение сессии горсовета предыдущего созыва о досрочном прекращении полномочий городской территориальной избирательной комиссии, в результате чего горсовет принял немотивированное решение, вмешался в избирательный процесс и помешал работе ГТИК.

С 17 апреля А.ВОЛОШИН находится на больничном.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Черкасская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать выборы мэра недействительными и снять кандидата в мэры Валерия ПАЩЕНКО, который набрал наибольшее количество голосов на выборах 26 марта, с регистрации.

Еще 26 марта суд также принял аналогичное решение, однако тогда горизбирком отказался снимать В.ПАЩЕНКО с регистрации, мотивируя это тем, что решение было передано уже после начала голосования (в 7 часов 26 марта).

14 апреля Черкасский городской совет распустил в полном составе городскую территориальную избирательную комиссию. Такое решение депутаты приняли, «учитывая, что действия и бездеятельность городской территориальной избирательной комиссии привели к признанию выборов Черкасского городского председателя недействительными».

Дату повторного проведения выборов мэра Черкасс ГТИК так и не успела назначить.