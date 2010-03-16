Папиев заявляет, что не собирается возглавлять Пенсионный фонд

Народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ не собирается возглавлять Пенсионный фонд Украины.

Об этом М.ПАПИЕВ сказал УНИАН, комментируя информацию о том, что на эту должность рассматривается его кандидатура.

«Я не слышал этого. Думаю, что такое назначение маловероятно», - сказал М.ПАПИЕВ.

При этом он отметил, что пока намерен продолжить работать советником Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 марта вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил, что в правительстве рассматривают возможность назначения М.ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда. Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.

11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил М.ПАПИЕВА своим внештатным советником.

Напомним, в правительстве В.ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.