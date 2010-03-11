Народный рух: решения Азарова не имеют юридической силы

Сегодняшнее избрание нового правительства во главе с Николаем АЗАРОВЫМ является незаконным, заявляет председатель Киевской городской организации Народного руха Украины, народный депутат Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, он отметил, что все решения нового правительства не будут иметь юридической силы, поскольку новая коалиция, которая сегодня назначила премьер-министра и состав Кабинета министров, является нелегитимной.

«Конституция предусматривает создание коалиции исключительно фракциями, количество депутатов которых в сумме должно быть больше 226-ти. Участие отдельных депутатов исключено. Новые изменения в Регламент ВР также являются никудышными, поскольку они нарушают Основной Закон. Те фракции, которые вроде бы пытались создать коалицию, то есть Партия регионов, КПУ и Блок Литвина, в сумме имеют только 219 голосов. При существующей конфигурации в парламенте они не смогут создать коалицию. Единственная возможность – новые выборы в ВР», - сказал А.ЧЕРНОВОЛЕНКО.

При этом он спрогнозировал, что новый премьер-министр своей деятельностью вернет «азаровщину», от которой страдал украинский народ в прошлые годы. «Ранее Н.АЗАРОВ исполнял обязанности премьер-министра несколько раз. Можно сказать, что фактически мы будем иметь ту же «азаровщину», которую мы имели в предыдущие годы во время президентства Л.КУЧМЫ и В.ЮЩЕНКО», - отметил депутат.

А.ЧЕРНОВОЛЕНКО назвал позорным назначение Дмитрия ТАБАЧНИКА на должность министра образования и науки, чем, по его мнению, новая власть в который раз продемонстрировала свою антигосударственность.

Также он выразил удивление по поводу назначения Василия ЦУШКО министром экономики. «Поставить человека на такую должность, который никогда не был экономистом, нонсенс», - отметил народный депутат.