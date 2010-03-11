Литвин получил от БЮТ предложение, которое «подкупает своей новизной»
12:38, 11 марта 2010Политика
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В ответ попросил "не будить зверя"
|Олег Ляшко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО.
Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО, равно как и В.ЛИТВИН, были выдвинуты на должности демократической коалицией.
“Какое вы имеете право, развалив демократическую коалицию, продолжать находиться в должности?”, - обратился он к В.ЛИТВИНУ.
В свою очередь В.ЛИТВИН заметил, что это предложение “подкупает своей новизной” и попросил "не будить зверя".
Он заметил, что за его назначение председателем ВР проголосовали меньше 190 народных депутатов от коалиции.
В то же время В.ЛИТВИН отметил, что если представители БЮТ так считают, то они могут внести соответствующий проект постановления о его освобождении.
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