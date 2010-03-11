Литвин получил от БЮТ предложение, которое «подкупает своей новизной»

Члены фракции БЮТ требуют от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА одновременно с вопросом об отставке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО поставить и вопрос о снятии его с должности спикера парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО.

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО, равно как и В.ЛИТВИН, были выдвинуты на должности демократической коалицией.

“Какое вы имеете право, развалив демократическую коалицию, продолжать находиться в должности?”, - обратился он к В.ЛИТВИНУ.

В свою очередь В.ЛИТВИН заметил, что это предложение “подкупает своей новизной” и попросил "не будить зверя".

Он заметил, что за его назначение председателем ВР проголосовали меньше 190 народных депутатов от коалиции.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что если представители БЮТ так считают, то они могут внести соответствующий проект постановления о его освобождении.