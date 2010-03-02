Янукович в Москве поднимет газовый вопрос

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего визита в Москву 5 марта намерен обсудить с руководством Российской Федерации газовый вопрос.

Об этом Президент заявил в интервью украинской службе Би-Би-Си во время вчерашнего визита в Брюссель, отвечая на вопрос, будет ли он поднимать во время визита в РФ вопрос газовых соглашений.

“Я обязательно подниму этот вопрос. Что касается цены на газ, она должна быть справедливой для Украины. А в целом, безусловно, этот вопрос можно и нужно рассматривать в большом комплексе вопросов, касающихся поставок газа. Это и вопрос создания газотранспортного консорциума, это и доступ Украины к газовым месторождениям российским и среднеазиатским, это и участие Украины в строительстве новых газопроводов, которые, кстати, идут в обход Украины. То есть мы видим, что Украина должна быть полноценным партнером во всех газовых вопросах с партнерами – Россией и Евросоюзом”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, его главная цель - это надежные поставки газа через территорию Украины в необходимых объемах. В.ЯНУКОВИЧ считает, что Украина может в ближайшей перспективе прокачивать в Европу около 200 миллиардов кубических метров газа.

“Сегодня Украина не прокачивает и 100 миллиардов. Мы получим ответ на этот вопрос, если мы объединим усилия поставщика газа – России, потребителя – Евросоюза и транзитера – Украины. И от этого все три стороны выигрывают. А Украина должна получить стабильные поставки в тех объемах, о которых я говорил. Нас это полностью устроит. Это и будет наш национальный интерес”, - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Москву.