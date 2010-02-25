Ющенко сказал, что получает огромное наслаждение

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина сдала экзамен на демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО сегодня в Киеве.

«Мне кажется, что Украина сдала очень серьезный экзамен», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что наше государство смогло обеспечить честные и демократические президентские выборы, что является положительным сигналом для общества и мира.

Также положительным сигналом В.ЮЩЕНКО назвал то, что Украина продемонстрировала возможность передавать власть без противостояний, без майданов. «И от этого я получаю большое наслаждение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил то, что на инаугурацию нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приехало много иностранных делегаций высокого уровня. «Это уважение к народу, к процессам, происходящим в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.