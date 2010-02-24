Литвин предлагает Януковичу после инаугурации собрать СНБО

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вновь призывает политиков провести общенациональный круглый стол для налаживания диалога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН напомнил о своем обращении, обнародованном в марте 2009 года, о необходимости проведения такого круглого стола.

«Мы обречены на диалог и принятие решений в процессе диалога», - сказал он.

Спикер считает, что после инаугурации Президенту Украины, «возможно, было бы целесообразно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны», а также встречи с политиками, чтобы наметить пути решения проблем в государстве.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2009 года В.ЛИТВИН в своем заявлении призвал Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, лидеров фракций и всех политиков провести общенациональный круглый стол относительно обустройства Украины.

В.ЛИТВИН заявил, что нужно безотлагательно решать три основополагающих вопроса: изменить избирательное законодательство, чтобы каждый депутат персонально избирался людьми; упорядочить полномочия Президента и премьер-министра; предоставить власти на местах больший уровень свободы, в первую очередь экономической.