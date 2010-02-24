Матчук о радиации, плохом парламенте и о Ющенко в роли Моисея

Экс-председатель Ровенской облгосадминистрации, народный депутат Украины Виктор МАТЧУК обещает добиться предоставления Полесью особого статуса из-за радиационного загрязнения края вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своей деятельности в должности губернатора области.

По словам экс-губернатора, отныне Ровенщина будет его избирательным округом. Он заметил, что особое внимание будет уделять Полесью, в частности, будет отстаивать предоставление этому краю особого статуса ввиду загрязненности территории в результате Чернобыльской катастрофы.

В то же время В.МАТЧУК заявил, что неделя работы в парламенте произвела на него негативное впечатление.

Он считает, что беспорядок в парламенте не прекратится до тех пор, пока Верховная Рада будет заниматься несвойственными ей функциями, и не будет инициировать реформирования системы власти.

Кроме того, В.МАТЧУК сообщил, что пока не может найти взаимопонимания и общего языка с коллегами-депутатами, у большинства из которых, по его словам, преобладает «партийная составляющая».

Как пример, В.МАТЧУК рассказал о случае, когда один из народных депутатов спросил у него, почему он выступает против того, чтобы должность председателя Ровенской ОГА занял определенный человек. По словам В.МАТЧУКА, он ответил, что тот развалит область. На это депутат сказал: «Это же хорошо. Чем хуже будет, тем лучше люди будут вспоминать о тебе. Тем меньше у той политической партии, которую он представляет, шансов набрать голоса на следующих выборах».

По словам В.МАТЧУКА, он сказал собеседнику: «Вы больны», и услышал в ответ: «Нет, это ты больной».

«Поэтому я не могу понять, кто из нас болен», - сказал В.МАТЧУК

Отвечая на вопрос об оценке деятельности Президента Виктора ЮЩЕНКО, В.МАТЧУК привел историю из Библии, в которой пророк Моисей 40 лет водил израильский народ по пустыне, пока не привел его к взлелеянной в мечтах независимости и свободе.

Справка УНИАН. Центральная избирательная комиссия 1 февраля признала В.МАТЧУКА избранным народным депутатом от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» вместо Ивана Сподаренко, который умер в декабре прошлого года.

16 февраля В.МАТЧУК на заседании Верховной Рады принес присягу народного депутата Украины.