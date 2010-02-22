Ющенко: у Януковича три варианта, причем второй самый ужасный

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что новоизбранный глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ не заинтересован в сохранении действующей Верховной Рады.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Новоизбранный президент не будет очень заинтересован сохранить ту структуру парламента, которая сейчас есть, включая и собственную фракцию», - отметил Президент.

«Очевидно, что первая версия, которая будет работать, - это проведение досрочных парламентских выборов», - считает В.ЮЩЕНКО.

«Второй вариант - это, очевидно, более ужасный - БЮТ и Партия регионов», - отметил Президент.

«После той потасовки, которая импровизирована и в судах в том числе, психологически приведет к тому, что победителю, возможно, придется согласиться на то, чтобы признать статус ТИМОШЕНКО, а она взамен, как это не будет унизительно для нации, признает победу ЯНУКОВИЧА», - убежден В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «если нет выборов, нет коалиции с БЮТ, тогда возникает третья версия - это коалиция Партии регионов, Нашей Украины и Блока Литвина».

«При чем в двух версиях. Первая версия - ЯНУКОВИЧ поступает так, как поступила ТИМОШЕНКО. Включила станок политической коррупции, зашла в чужую фракцию, поставила еще, возможно, мешок денег, мотивировала кого должностью, кого деньгами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Арифметически, формально - это уже может считаться коалицией. Но с точки зрения партийного, государственного, идеологического диалога - это не коалиция. Это дорого в никуда», - считает он.

«И есть в этом варианте другое - осознанный политический диалог. Мы имеем первый, возможно, сюжет, когда Партия регионов нуждается в коалиции. До этого такого еще не было», - цитирует В.ЮЩЕНКО «Украинская правда».

Президент отметил, что речь идет о «идейной коалиции, которая побуждает одну сторону уступить то, что печет в сердце миллионов людей». В частности, он назвал вопрос языка и выведения Черноморскому флоту России с Крыма.