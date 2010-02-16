Тимошенко требует отменить протокол ЦИК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии по результатам президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, материалы иска насчитывают 9 томов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она представила суду видео- и фотоматериалы, которые свидетельствуют о фальсификациях во время голосования во втором туре президентских выборов.

Она также сообщила, что свидетелем во время рассмотрения иска будет один из международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура оказывает давление суды.