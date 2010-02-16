Тимошенко требует отменить протокол ЦИК
17:11, 16 февраля 2010Политика
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Материалы иска насчитывают 9 томов
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии по результатам президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, материалы иска насчитывают 9 томов.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она представила суду видео- и фотоматериалы, которые свидетельствуют о фальсификациях во время голосования во втором туре президентских выборов.
Она также сообщила, что свидетелем во время рассмотрения иска будет один из международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура оказывает давление суды.
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