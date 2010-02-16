Герман обещает, что Тимошенко «уйдут»

Регионалка Анна Герман заявляет, что отставка правительства Тимошенко и назначение нового произойдут в один и тот же день.

Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос, почему обещанная ранее отставка до сих пор не состоялась.

"Сегодня мы сделали то, что запланировали на первый день, мы проголосовали за дату инаугурации. А до конца недели еще много времени, и я думаю, что мы все успеваем. У нас все идет по плану", - заявила Герман.

Комментируя отказ Тимошенко идти в отставку, она напомнила о "слове из советской терминологии": "Ее уйдут".

Герман отметила, что Партия регионов рассчитывает сразу после инаугурации Януковича юридически оформить новую коалицию и отставить правительство Тимошенко.

"Будет отставка и в тот же день назначение нового правительства", - сказала она.

На вопрос, есть ли уже голоса за назначение нового правительства, Герман сказала: "Голоса есть, и это сегодня продемонстрировало голосование за дату инаугурации".

На вопрос, уверена ли она, что все, кто голосовали за постановление по инаугурации, будут голосовать за отставку правительства Тимошенко и назначение нового, она отметила:

"Мы рассчитываем на тех, кто хочет работать для Украины, а не будоражить ситуацию. Таких людей в парламенте много".

Украинская правда