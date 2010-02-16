Рада отменила выборы 30 мая

Парламент принял постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим постановлением отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года.

Вместе с тем в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что рабочая группа, которую возглавляет его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ, должна подготовить предложения по юридическому решению данного вопроса.

В.ЛИТВИН также предложил на следующей пленарной неделе принять законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины в части сроков проведения выборов в местные органы власти, и направить его в Конституционный Суд Украины.

В свою очередь, народный депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что профинансировать выборы в местные советы в связи с отсутствием принятого госбюджета можно было бы за счет Резервного фонда Кабинета министров Украины.

В ответ В.ЛИТВИН заметил, что деньги из Резервного фонда должны направляться на ликвидацию последствий стихийных бед. «Пока еще стихийного бедствия мы не создали, но можем создать этими политическими дебатами», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что не очень воспринимает рассмотрение вопроса о перенесении даты выборов, но за это решение проголосовало 250 народных депутатов.