БЮТ сегодня пойдет в суд

Фракция БЮТ не будет поддерживать проект постановления «О внесении изменений в Календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва в связи с проведением торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат из фракции БЮТ Сергей САС.

Он отметил, что сегодня БЮТ обратится в Высший административный суд Украины относительно бездеятельности ЦИК при реагировании на жалобы кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО,

По словам С.САСА, принятие сегодня решения парламента о проведении 25 февраля инаугурации Президента Украины является «давлением на суд».

Он также отметил, что фракция БЮТ не будет поддерживать решения о перенесении даты местных выборов с 30 мая на более поздний срок. По словам депутата, такое решение является антиконституционным.