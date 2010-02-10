БЮТ намерен оспорить итоги выборов в двух округах в Николаевской области

18:42, 10 февраля 2010
Политика
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Заявляют о грубейших нарушениях

Члены Николаевской областной организации ВО «Батьківщина» намерены оспорить в суде итоги выборов в округах № 129 и 130, где представителями блока были зафиксированы многочисленные нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат Украины, доверенное лицо кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председатель областного совета БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК.

Присутствующие на пресс-конференции члены участковых и окружных избирательных комиссий, доверенные лица Ю.ТИМОШЕНКО заявили, что грубейшие нарушения были зафиксированы на 331 участке из 937, работавших в Николаевской области.

«Во время второго тура выборов нами было зафиксировано множество нарушений действующего законодательства, фактов давления на членов комиссий, подкупа избирателей, - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК. - Свидельством этому являются сотни актов, жалоб и особых мнений членов комиссий, внесенных в протоколы. Все эти документы будут переданы в суд, поскольку наша политическая сила, опираясь на документально зафиксированные факты, намерена оспаривать результаты выборов по ряду участков и округов, где такие нарушения имели системный характер и явно повлияли на объективное волеизъявление граждан».

Р.ЗАБЗАЛЮК сказал, что методы фальсификаций на нынешних президентских выборах отличаются от методов, применяемых в 2004 году. Тогда фальсификациями называли вбросы дополнительных бюллетеней. Сейчас появились новые технологи, среди которых можно выделить 4 типа фальсификаций, отметил депутат.

Во-первых, это латентный подкуп избирателей, когда людям предлагают подвезти их до избирательных участков, а по дороге открыто агитируют за определенного кандидата. Именно по этому поводу сторонники БЮТ во втором туре выборов составили большое количество жалоб. Всего в ЦИК, окружные комиссии, а также в суды и прокуратуру, органы милиции было отправлено более 700 таких документов. Однако, по словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, ответы были получены далеко не на все жалобы.

Во-вторых, были зафиксированы факты включения избирателей в списки для голосования в день выборов. Депутат утверждает, что это привело к тому, что в Николаевской области в целом было зарегистрировано на 17 тыс. избирателей больше, чем в первом туре, что также послужило основой для фальсификаций.

Третьей технологией он назвал включение избирателей в списки для голосования за пределами избирательных участков без медицинских справок, что привело к необоснованно большому количеству голосований на дому.

Кроме того, вопреки закону накануне голосования – 6 февраля и в день голосования – 7 февраля по всей Николаевской области зафиксировано размещение огромного количества агитационной продукции за В.ЯНУКОВИЧА. К незаконной агитации можно отнести бигборды, флаги, листовки, символику ПР, размещенную в салонах автобусов, в которых подвозили избирателей.

По данным Р.ЗАБЗАЛЮКА, более 700 представителей Партии регионов, работавших в избирательных комиссиях, имели судимость в прошлом, а у примерно 80 из них судимость не снята до настоящего момента.

Заявив в суде обо всех перечисленных нарушениях, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО будут настаивать на том, чтобы правоохранители «разобрались в том, что происходило на участках». Они намерены также добиться пересчета голосов по бюллетеням. Если суд признает все эти нарушения, потребуют провести переголосования на этих участках.

 

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