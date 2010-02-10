Регионалы призвали своих сторонников «не расслабляться» до инаугурации

Под стенами Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед сторонниками выступают народные депутаты от Партии регионов. Они призывают присутствующих «не расслабляться» и сделать все, чтобы защитить выбор украинского народа и привести к «инаугурации избранного народом Президента».

В эти минуты ситуация спокойная.

Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов проводят акцию возле ЦИК в поддержку «выбора украинского народа» уже третий день.

ЦИК обработал уже 99,99% протоколов: за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.