Тимошенко назвала свои достижения на посту премьера

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала свои достижении на посту главы правительства в течение последних двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, свои достижения она перечислила в эфире телеканала ICTV.

Главным достижением Ю.ТИМОШЕНКО считает сохранение в государственной собственности стратегических объектов экономики.

«Достижением является то, что я, как премьер-министр, смогла продемонстрировать, что за два года моего премьерства, несмотря на все давление, на все проблемы, я не дала у государства забрать ни одного стратегического объекта. Я не дала провести теневую приватизацию, не дала возможности забрать стратегические месторождения, значимые объекты собственности, заводы, которые составляют славу (Украины) в мире, – я не дала этого сделать», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также отметила, что благодаря ей, в собственности и управлении государства остаются газотранспортная система, шельф Черного моря, система атомных электростанций, успешно работает «Укрзализныця».

«Все, что касается стратегических объектов, – все дома», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что хотела бы, чтобы каждый государственный чиновник также относился к государственной собственности.

Также Ю.ТИМОШЕНКО своими достижениями считает создание базы для энергетической независимости, подготовку к созданию в 2011 году полного цикла производства ядерного топлива и сохранение в госсобственности угольных шахт, возобновление развития высокотехнологических космической и авиационной отраслей.

Кроме того, достижением в своей работе на посту премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО считает то, что в 2009 году в Украине впервые за последние годы показатель рождаемости превысил показатель смертности.

Вместе с этим, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что у ее оппонентов, судя по их заявлениям, просто нет серьезных поводов для критики.

«Вспомните, за что критикуют. То платье мое не нравится, то каблуки, то строчка в декларации, которая, они сами не знают, как трактуется… Максимум, что они могли найти – платье, которое им не нравится… Они не могут ничего найти. Я хочу, чтоб так каждый политик покидал свою должность», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.