Согласны ли украинцы продать свой голос - опрос

Украинцы не будут продавать свой голос на президентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Согласно этим данным, переданным УНИАН, большинство украинцев (78,4%) окончательно определилось, за кого будет голосовать во втором туре президентских выборов. Из них уверены точно в своем выборе 75,3%, а 3,1% - скорее уверены. Не определился, кого поддержит во втором туре, каждый пятый респондент (20,1%). Из них 10% ответили на данный вопрос "скорее нет" и столько же (10,1%) - "точно нет". Затруднились ответить на вопрос 1,4% опрошенных.

Около трети украинских избирателей (33,4%) считают, что качество их жизни в значительной степени зависит от того, кто станет следующим Президентом Украины. Около четверти (25,6%) полагают, что качество их жизни зависит от того, кто станет Президентом, лишь в некоторой степени. Уверены, что их жизнь никак не зависит от исхода выборов, 30,3% респондентов, а каждый десятый (10,7%) украинец затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (86,7%) будет следить за вторым туром президентских выборов. Из них 72,1% заявляют, что будут следить за выборами внимательно, а 14,6% - скорее будет следить. Не собираются наблюдать за ходом второго тура выборов 12,4% опрошенных. Из них 6,7% точно не будут следить, как проходят выборы, а 5,7% - скорее не будут следить. Затруднились ответить на этот вопрос 0,9% респондентов.

Более половины граждан Украины (62,2%) не готовы после выборов принимать участие в массовых мероприятиях в поддержку своего кандидата. Из них 50,1% ответили на вопрос "точно нет", 12,1% - "скорее нет". Более четверти избирателей (28%), напротив, готовы принять участие в массовых акциях в поддержку своего кандидата после выборов. Из них ответ "точно да" на этот вопрос дали 15,9% опрошенных, "скорее да" - 12,1%. Почти каждый десятый украинец (9,7%) затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (81,7%) заявило, что не готово за вознаграждение участвовать в массовых мероприятиях в поддержку своего кандидата. Из них 73% дали ответ "точно нет" на этот вопрос, 8,7% - "скорее нет". Готовы рассмотреть возможность поддержки кандидата на массовых акциях за деньги 13% украинских избирателей. Из них 6,4% ответили на этот вопрос "точно да", 6,6% - "скорее да". Затруднились ответить на вопрос о готовности поддержать кандидата за плату 5,3% респондентов.

Девять из десяти украинских избирателей (90,9%) заявили, что не продадут свой голос на президентских выборах. Готовы рассмотреть подобные предложения 5,9% опрошенных. Из них 2,7% согласны продать свой голос на выборах за 800 грн. и больше, 1,4% - за сумму от 300 до 800 грн., 1,1% - за сумму от 100 до 300 грн., 0,3% - за сумму от 50 до 100 грн., а 0,4% готовы продать свой голос за сумму меньше 50 грн. Затруднились ответить на данный вопрос 3,1% респондентов.

Телефонный опрос проводился с 1 по 3 февраля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.