Ющенко увидел в Калуше «мину европейского масштаба»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает экологическую ситуацию в Калуше Ивано-Франковской области миной замедленного действия европейского масштаба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сьогодони в Калуше на экологическом совещании.

«То, что я сегодня увидел здесь, в Калуше, это поражает, - заметил глава государства. – Печально от того, как десятки лет эксплуатировался природный потенциал, и никто не беспокоился о том, как преодолеть опасные экологические вызовы. Теперь никто не может спрогнозировать, на какую территорию раскинется эта опасность».

Президент призвал чиновников и все заинтересованные стороны «не допустить техногенной угрозы».

По мнению В.ЮЩЕНКО, нынешняя ситуация в Калуше на калиевом заводе - это «недостаток рассудительности и безответственность как руководителей завода, так и чиновников и местной власти, которые неоднократно обсуждали эти проблемы, но не решали».

Президент отметил, что «это приговор и отраслевой, и правительственной политике».

«Мы не имеем права рисковать жизнью миллионов людей», - заявил он и добавил: «Мы не можем повторить ситуацию с наводнением 2008 года».

Как сообщил В.ЮЩЕНКО, он намерен издать соответствующий указ, который даст ответ «на все эти вызовы». По его словам, правительство должно безотлагательно из Резервного фонда выделить средства на решение первоочередных проблем и разработать план реализации соответствующих мероприятий. «Делать это должны молниеносно, - подчеркнул глава государства. – Направить сюда соответствующие подразделения и финансирование. Центральная власть должна найти статусный ответ для этой территории».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что 17 января жители Калуша более чем 97% голосов поддержали инициативу местной власти предоставить городу статус территории с опасной экологической ситуацией.

По его словам, этот вопрос будет завтра обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что в Калуше действует государственное предприятие «Калиевый завод ОАО «Ориана», и в пределах деятельности этого предприятия, которое находится в сфере управления Фонда госимущества, расположены три отработанных рудника, Домбровский карьер, два отвала засоленных почв и другие экологически опасные объекты.

И.ВАННИКОВА отметила, что в результате неэффективного ведения хозяйства вокруг солеотвалов происходит постепенная засолка подземных вод. Поскольку дамбы соответствующих хранилищ неустойчивы, существует угроза прорыва и попадания загрязненных вод в Днестр. По ее словам, в зонах возможного химического заражения проживают более 10 млн. человек, что составляет около 22% населения Украины.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК заявил, что на решение экологических проблем Калуша нужно 3,5 млрд. грн.