Зварич объявил голодовку и требует извинений от Ющенко

Экс-председатель Львовского административного апелляционного суда Игорь ЗВАРИЧ с 20 января 2010 года объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола и беззакония» высокопоставленных должностных лиц: Президента Виктора ЮЩЕНКО, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об этом говорится в заявлении И.ЗВАРИЧА, переданном УНИАН сегодня пресс-секретарем его адвокатов Татьяной ТУРЧИНОЙ.

В заявлении экс-судья требует от Президента публичных извинений за совершение им «антиконституционных действий в отношении И.ЗВАРИЧА».

Также он требует отставки генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО и его заместителей Рената КУЗЬМИНА и Виталия ЩЕТКИНА, отстранение от расследования дела И.ЗВАРИЧА и освобождение прокурора Генпрокуратуры Ивана БАБЕНКО, начальника следственного отдела ГПУ Владимира ЖЕРБИЦКОГО, следователя ГПУ С.ЛИЧИКА «в связи с их антиконституционными, незаконными действиями, фабрикованием дела».

Кроме того, экс-судья требует отставки председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО «в связи с его публичными угрозами, выраженными в СМИ, здоровью, жизни И.ЗВАРИЧА и запрету защищать свои права в судах Украины»; разблокирование во Львовском СИЗО направленных им заявлений к высшим должностным лицам, в суды и государственные органы, рассмотрению судами исковых заявлений И.ЗВАРИЧА, «которые безосновательно затягиваются отсрочками».

В своем заявлении И.ЗВАРИЧ отмечает, что его действия «предопределены очевидными и явными беззаконными действиями этих высокопоставленных должностных лиц», нарушивших его права.

«Дошло до того, что после объявления об окончании расследования в моем деле 30 декабря 2009 года в 21 час, проведенного с грубыми нарушениями требований УПК, до 20 января мне не предоставлены все материалы уголовного дела для ознакомления, что предусмотрено законодательством. Кроме этого, следователь ГПУ С.ЛИЧИК 14 января 2010 года на мои ходатайства предоставить все материалы дела для ознакомления вынес постановление об отказе в предоставлении мне всех материалов дела».

«У меня не остается другого выхода, как прибегнуть к акции протеста в тюремной камере – бессрочной голодовки. Я использовал все возможные механизмы борьбы за свои права. Мне остался один выход – умереть от голода в тюремной камере. Возможно своей смертью я смогу привлечь внимание на совершенное беззаконие в отношении человека в Украине или победить в этой борьбе. Я принял это решение сознательно и не отступлю от него», - заявляет И.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что в тот день И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного против него, которое насчитывает около 70 томов.