Голубченко: оснований для новых выборов мэра Киева и Киеврады нет

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что на сегодня нет законных оснований объявлять внеочередные выборы мэра Киева и Киеврады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя поднятый 21 января в Верховной Раде вопрос о необходимости внеочередных выборов столичной власти 30 мая с.г. вместе с общеукраинскими местными выборами.

“В Конституции записан исчерпывающий перечень выборов незапланированных, то есть не очередных. Нет в этом перечне желания народных депутатов. Там записан перечень – он исчерпывающий. Других (оснований – УНИАН) не бывает. К величайшему сожалению, нарушается закон и Конституция”, – сказал первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, если решение о проведении выборов в Киеве будет принято, оно будет незаконным. “Такое решение не правомерно. Нет ситуации, которая бы позволила чисто по закону и Конституции объявить внеочередные выборы в Киеве”, – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также считает, что появление таких инициатив связано с президентскими выборами. “Сейчас подогревается. С разных сторон идет борьба... В том числе, это используется для достижения того, чтобы притянуть к себе как-то дополнительный электорат”, – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, о необходимости проведения внеочередных выборов в городе Киеве заявил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти Кирилл КУЛИКОВ.

«Все игры с ЧЕРНОВЕЦКИМ должны быть прекращены. Необходимо ставить один вопрос - проведение внеочередных выборов в городе Киеве», – сказал К.КУЛИКОВ.

В свою очередь заместитель председателя ВР Украины Николай ТОМЕНКО высказал мнение, что принятие постановления по результатам работы ВСК даст возможность перейти к принятию решения о назначении внеочередных выборов Киевского городского совета и мэра Киева.

Вице-спикер подчеркнул, что надеется, что «завтра в сессионном зале найдется здравый смысл и постановление ВСК будет проголосовано».