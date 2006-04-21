Ющенко прекратил издавать секретные материалы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и правительство на сегодняшний день прекратили издавать “засекреченные” нормативные акты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции альянса "Майдан” в УНИАН на тему: "Секретные материалы. Что скрывала власть под грифами «не для печати» и "опубликованию не подлежит".

Правовой советник альянса "Майдан" Александр СЕВЕРИН считает, что в этом есть большая заслуга акции, объявленной альянсом по инициативе Харьковской правозащитной группы.

Он рассказал, что после Помаранчевой революции необходимо было выставить власти новые требования деятельности, присущие демократическим обществам. Поэтому 31 января 2005 года сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ обратился с открытым письмом к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины относительно неправомерности существования большого количества нормативных “засекреченных” актов. Эту инициативу поддержал “Майдан”, организовав сбор подписей под этим обращением, направление аналогичных запросов, исков в суд.

Первой победой стало то, что уменьшилось количество таких актов. По данным альянса, экс-президент Леонид КУЧМА за время своих каденций издал около 900 актов с грифом «не для печати», экс-премьер Виктор ЯНУКОВИЧ – около 100, нынешний Президент В.ЮЩЕНКО – 44 (42 указа, 2 распоряжения, с 1 ноября 2005 года – ни одного), экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО – 15 (также 2 распоряжения с грифом “для служебного пользования (ДСП)”), премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ – ни одного (за исключением 1 постановления с грифом ДСП).

Но, по словам Е.ЗАХАРОВА, до завершения борьбы еще очень далеко. “Пока только добились, что эта практика прекращена, но нет гарантии, что она не возобновится”, - отметил он. Поэтому его организация разработала законопроект “Об информации”, который находится сегодня в Министерстве юстиции. Принятие этого документа, по мнению его авторов, позволит ограничить появление “секретных документов” и четко выписать основания для появления таких актов.

Еще одной победой участники пресс-конференции считают предоставление Министерством юстиции Украины названий 96 актов правительства под руководством В.ЯНУКОВИЧА, “скрытых от общества под незаконным грифом «не для печати». В то же время им хотелось бы получить все незаконно засекреченные документы, и не только названия, но и их тексты.

По словам Е.ЗАХАРОВА, только внимательный анализ названий этих актов свидетельствует, что среди них большая часть может содержать признаки коррупционных деяний власти. Но точно подтвердить это можно, лишь прочитав тексты. Он привел примеры по названиям актов, которые могут носить признаки коррупции. В том числе о передаче гостиницы “Днепр” на баланс ГУД – он напомнил, что сегодня по этому вопросу возбуждены уголовные дела. Большое количество актов свидетельствует о предоставлении льгот, повышении зарплат, пенсий, преференций высоким должностным лицам. Е.ЗАХАРОВ привел пример, что накануне решения Конституционного Суда о возможности баллотирования Л.КУЧМЫ в третий раз, появилось решение о пятикратном повышении зарплат судьям КС. Также он рассказал об актах правительства, в которых речь идет о кулуарных договоренностях. В частности, это касается соглашения о создании консорциума между “Газпромом” и “Нафтогазом”. (УНИАН: учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» было подписано 29 октября 2002 года).

Е.ЗАХАРОВ убежден, что все это не является государственной тайной, а является попыткой “скрыть свои сделки” от общества.