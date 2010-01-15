Напротив фамилии Гриценко в бюллетенях ставят отметку «выбыл»

На трех избирательных участках в Ромнах (Сумская обл.) выявлены 3,5 тыс. избирательных бюллетеней с проштампованной отметкой “выбыл” напротив фамилии кандидата на пост Президента Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО со ссылкой на его представителя в Центральной избирательной комиссии Дениса БУГАЯ, проштампованные бюллетени были выявлены доверенными лицами кандидата в президенты в Сумской области около часа ночи (01.00) на участках № 175, 199 и 200 в территориальном избирательном округе № 163.

Комментируя этот факт, А.ГРИЦЕНКО отметил, что речь идет об открыто преступных действиях.

“Это первый, но, думаю, не последний сигнал, который свидетельствует о готовности задействовать незаконные средства, чтобы уменьшить полученный мной результат на президентских выборах. Причина одна – страх. Те, кто считает себя “рейтинговыми”, поняли, что люди поддерживают меня, мою программу, позицию, и это их напугало. Они боятся нашей политической силы, но остановить ее им не удастся. Все нарушения закона мы будем фиксировать и оперативно реагировать”, - подчеркнул он.

Кандидат в президенты предупредил тех, кто прибегает к незаконным действиям или кого вынуждают это делать, что за нарушение закона им придется ответить.

“В Сумской области преднамеренно создается ситуация, когда избиратель не сможет проголосовать за ГРИЦЕНКО. По-видимому, кого-то очень пугает стремительный рост его рейтинга”, - отметил он.

По словам Д.БУГАЯ, сегодня продолжается проверка информации по другим участкам в Сумах. “Мы уверены, что подобные действия происходят и на других избирательных участках”, - сказал он.

Представитель А.ГРИЦЕНКО в ЦИК также отметил, что уже готовятся обращения в Генеральную прокуратуру, СБУ и милицию с требованием вмешаться и не допустить срыва голосования за кандидата на пост главы государства А.ГРИЦЕНКО.