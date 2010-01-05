Около 300 сторонников ПР провели митинг-протест в Житомире

В Житомире около 300 человек приняли участие в митинге-протесте перед помещением территориального управления Пенсионного фонда, требуя выполнения закона о повышении социальных стандартов, в частности и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, акция была направлена против правительства и чиновников, которые не выполняют закон о повышении соцстандартов.

Организаторы мероприятия – областная общественная организация «Наш контроль» и депутаты разных уровней от Партии регионов.

Участники акции протеста приняли текст открытого обращения к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием пересчитать пенсии и социальные пособия в зависимости от установленного прожиточного минимума, вернуть повышения пенсий и соцпомощи детям войны.

В то же время, как сообщили УНИАН в Житомирской ОГА, сейчас в области нет проблем со своевременным перечислением пенсий и других социальных выплат.