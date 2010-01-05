УНП: Тимошенко уничтожает единствен-ную украиноязычную газету Крыма

Украинская народная партия призывает правительство не уничтожать газету “Кримська світлиця”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам председателя Крымской организации Украинской народной партии Олега ФОМУШКИНА, «правительство должно немедленно отменить распоряжение Министерства культуры госпредприятию «Пресса», которым запрещается печать газеты “Кримська світлиця”.

Он заявил, что «правительство фактически уничтожает единственную украиноязычную газету Крыма», отметив, что первый новогодний номер издания подписчики не получили.

«По инициативе правительства “Кримську світлицю” лишили бюджетного финансирования, уволили главного редактора, теперь речь идет о ее окончательном закрытии», - констатировал глава Крымской организации УНП. По его убеждению, «речь идет о нескрываемых фактах цензуры».

«Газета отстаивает интересы Украины и украинцев Крыма, и если ТИМОШЕНКО не находит своей фамилии на ее страницах, то это не является проблемой редакционной политики», - считает О.ФОМУШКИН.

Он также призвал Президента Виктора ЮЩЕНКО «гарантировать бесперебойный выход “Кримської світлиці”, отменив распоряжение Минкультуры, в случае продолжения правительством политики уничтожения газеты». «Это будет шагом в защиту украинцев Крыма», - убежден О.ФОМУШКИН.