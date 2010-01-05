Тигипко встретит моряков с «Арианы»

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО завтра в Одесском аэропорту будет встречать освобожденных из плена членов экипажа судна «Ариана».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

Сегодня во время разговора со своей женой по мобильному телефону электромеханик балкера «Ариана» Александр ФЮТ, узнав, что родственники моряков как раз встречаются с С.ТИГИПКО, попросил ее передать телефон политику. От имени всего экипажа он обратился к С.ТИГИПКО с просьбой встретить их вместе с родными и близкими в Одесском аэропорту. В связи с этими политик изменил свой график и остался в Одессе еще на день, чтобы приветствовать моряков на Родине.

Ранее вместе с ветеранами Черноморского флота и родственниками моряков, побывавших в плену пиратов, С.ТИГИПКО создал Фонд поддержки моряков «Ассоль», который будет заниматься их социальной реабилитацией, а также будет оказывать им юридическую и материальную помощь. По мнению С.ТИГИПКО, именно отсутствие жесткой позиции со стороны властей по защите экипажа судна «Ариана» привело к семимесячному плену украинцев.