Янукович открестился от диктатуры

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ расценивает употребление некоторыми политиками слова «диктатура» как «безответственные и даже преступные заявления».

«Украина будет по-настоящему демократическим государством», - заявил В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с российскими журналистами? сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Он подчеркнул, что демократия является неотъемлемой частью гражданского общества, которое обязательно будет обустроено в Украине. «Другого пути для Украины нет», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

«Демократия – это права человека, верховенство закона, свобода слова. Не будет демократии – не придут инвестиции. Я не приемлю диктатуру, и считаю её наиболее уродливым проявлением авторитаризма. Когда я слышу из уст некоторых политиков в любом контексте слово «диктатура», то я думаю, что это очень безответственные и даже преступные заявления», - подчеркнул кандидат в президенты.