В столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали 7 человек
11:03, 05 января 2010Политика
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Вчера в 10.35 в Крыму неподалеку от села Ай-Даниль (Ялта) на автодороге Харьков – Симферополь – Ялта произошло столкновение грузовика УАЗ и микроавтобуса «Volkswagen Transporter».
Как сообщили УНИАН пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в Крыму.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрирована 31 автоавария: погибли восемь и травмированы 49 человек.
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