В столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали 7 человек

Вчера в 10.35 в Крыму неподалеку от села Ай-Даниль (Ялта) на автодороге Харьков – Симферополь – Ялта произошло столкновение грузовика УАЗ и микроавтобуса «Volkswagen Transporter».

Как сообщили УНИАН пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрирована 31 автоавария: погибли восемь и травмированы 49 человек.