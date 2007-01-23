Янукович не видит оснований для увольнения Рудьковского

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не видит оснований для увольнения Николая РУДЬКОВСКОГО с должности министра транспорта в связи с ситуацией вокруг визита представителей туркменской оппозиции в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Никаких действий со стороны министра транспорта, которые были бы наносили ущерб государству, и в соответствии с которыми можно было бы принять решение о его увольнении я не вижу. Это моя точка зрения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что не обсуждал тему увольнения Н.РУДЬКОВСКОГО с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Разговора на эту тему не было. Что касается этого вопроса – было обращение Президента к правительству, к премьер-министру и там было сделано предложение провести служебное расследование. У нас есть много вопросов, когда возникает такая необходимость. Это был именно такой случай», - подчеркнул глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" 20 января проинформировала о том, что якобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

В то же время в пресс-службе Минтранса сообщили, что министр транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обратится в Комиссию по журналистской этике с просьбой дать оценку действиям журналиста газеты «Зеркало недели» при подготовке статьи «Приглашение в чужой монастырь» от 20 января 2007 года.

22 января в программе «Эпицентр» на телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК сказал: «В данном случае были нарушены законы Украины, министр вмешивался в компетенцию другого ведомства, кроме того нарушил указ Президента относительно координирующей роли МИД». «Более того, по данным, которые есть в моем распоряжении, министр ссылался на то, что вопрос о срочной выдаче виз ночью был согласован лично с руководством государства», - сказал Б.ТАРАСЮК, добавив, что аналогичные сообщения есть в дипломатических и консульских учреждениях Украины в Софии, Варне и Осло.