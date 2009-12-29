Козачок заявляет, что на него «натравили прокуратуру»

Экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявляет, что игнорирование телеканалами его заявления о тайном соглашении между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ свидетельствует о цензуре на телевидении.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Я.КОЗАЧКА.

Я.КОЗАЧОК напомнил, что на днях он провел пресс-конференцию, где обнародовал текст тайного соглашения между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я рассказал все, что мне известно о тайном сотрудничестве В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, и заявил о своем несогласии с таким поведением Президента Украины и его окружения, - говорится в заявлении. - Уверен, что украинское общество должно знать правду об этом «пакте Молотова-Риббентропа». Ведь В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ только публично играют роли оппонентов, а на самом деле их главной целью является общий приход к власти: В.ЯНУКОВИЧА как Президента, а В.ЮЩЕНКО – как премьер-министра при нем. В знак несогласия с такой беспринципностью политических лидеров я ушел с престижной должности в Секретариате Президента”.

К сожалению, отмечает Я.КОЗАЧОК, “граждане Украины в подавляющем большинстве так и не получили возможности узнать о существовании этого властного соглашения - ни один центральный телеканал в этот день не подал информации с моей пресс-конференции в выпуске новостей”.

Можно констатировать, говорит Я.КОЗАЧОК, что “в Украине на телеканалах появилась цензура. Тяжело представить, чтобы все каналы, независимо друг от друга, проигнорировали событие, которое прямо касается главы государства и лидера оппозиции. Очевидно, что игнорирование состоялось по указанию «сверху» – сработала система блокирования появления в СМИ невыгодной для высоких чиновников информации”.

Очевидно, отмечается в заявлении, “мой поступок сильно напугал обе команды: В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. Они сделали все, чтоб люди не узнали правды, и прибегли в отношении меня к репрессиям и запугиваниям. На меня натравили прокуратуру, которая под руководством В.ЮЩЕНКО продолжает выполнять политические заказы – вместо того, чтобы бороться с настоящими бандитами, которых В.ЮЩЕНКО обещал посадить в тюрьмы”.

Как отмечает Я.КОЗАЧОК, “я осознаю все возможные последствия своего поступка, однако убежден в правильности принятого решения. Я просто не мог поступить иначе, понимая, какой большой обман всех украинцев готовят эти политики. Не скрываю, что для меня это был тяжелый и ответственный шаг. Немалых усилий стоило организовать пресс-конференцию, чтобы донести известную мне информацию. Мне удалось это сделать, но я наивно не учел, до какой степени тележурналисты и руководители телеканалов зависят от представителей двух названных политических сил. Ведь эта общественно важная информация вызвала большой резонанс среди журналистов, которые через десятки печатных и электронных СМИ донесли содержание тайного соглашения до людей. Но на телевидении не появилось ни одного сюжета”.

Эта история четко продемонстрировала, что слова Президента В.ЮЩЕНКО о настоящей свободе слова в Украине – это миф, отмечает бывший сотрудник СП.

При этом он призывает представителей телевизионных СМИ осознать: “ваша свобода и возможность честно выполнять профессиональный долг – чрезвычайно важны для общества. Граждане Украины нуждаются в вашей честной и смелой информации, ведь любое обновление жизни нашей страны может начаться лишь со свободы слова”.

“Надеюсь на ваше профессиональное мужество и беспристрастие, потому что без них невозможно победить в нелегкой борьбе с олигархическо-властной системой ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧА”, - отмечает в своем заявлении Я.КОЗАЧОК.